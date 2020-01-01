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Манчестер Сити подписал юного таланта из Утрехта

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"Горожане" подписали нового вратаря.
Микки ван Сас
Микки ван Сас
Getty Images

Вратарь Утрехта и молодежной сборной Нидерландов Микки ван Сас перебрался в Манчестер Сити, об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

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“Мы расстаемся с Микки со смешанными чувствами. С одной стороны, сожалеем, что очень талантливый вратарь покидает нашу академию. Мы хотели, чтобы он сиял в нашей команде.

С другой стороны, Микки очень хотел этого трансфера, и мы тоже рассматриваем данный переход как комплимент нашей академии. Мы пришли к соглашению с Манчестер Сити, все стороны остались довольны“, - заявил технический директор Утрехта Йорди Зуидам.

Отмечается, что изначально ван Сас будет выступать Сити как юниор, а затем подпишет полноценный трехлетний контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен перехватить лидера Лестера у Челси.

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Теги: Манчестер Сити, Микки ван Сас, футбол
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