Манчестер Юнайтед отказался выплачивать 115 млн фунтов за Санчо

"Красные дьяволы" не будут платить большие деньги за игрока.

Лидер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть команду в летнее трансферное окно, но руководство “шмелей“ готовы продать футболиста за серьезную сумму, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, немецкий клуб намерен выручить с продажи английского вингера не меньше 115 миллионов фунтов.

Манчестер Юнайтед, который заинтересован в приобретении 20-летнего футболиста, отказался выплачивать такие деньги.

Отмечается, что “красные дьяволы“ намерены подождать, чтобы проанализировать, как изменится ситуация на трансферном рынке из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Санчо покинет Боруссию Д летом.