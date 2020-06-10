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Манчестер Юнайтед отказался выплачивать 115 млн фунтов за Санчо

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"Красные дьяволы" не будут платить большие деньги за игрока.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Лидер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть команду в летнее трансферное окно, но руководство “шмелей“ готовы продать футболиста за серьезную сумму, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, немецкий клуб намерен выручить с продажи английского вингера не меньше 115 миллионов фунтов.

Манчестер Юнайтед, который заинтересован в приобретении 20-летнего футболиста, отказался выплачивать такие деньги.

Отмечается, что “красные дьяволы“ намерены подождать, чтобы проанализировать, как изменится ситуация на трансферном рынке из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Санчо покинет Боруссию Д летом.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо, футбол
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