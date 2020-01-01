У тренера Сток Сити обнаружили коронавирус

Специалист находится на самоизоляции и общаться с игроками будет при помощи видеосвязи.

Главный тренер Сток Сити Майкл О'Нил заразился коронавирусом. Положительный результат выявили после последнего раунда тестирования, который провели 8 июня.

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Как сообщает официальный сайт клуба, все пять предыдущих тестов 50-летнего специалиста были отрицательными. Сейчас О'Нил находится на самоизоляции в соответствии с медицинскими правилами, и контактировать с тренерским штабом и игроками будет при помощи видеосвязи.

Отмечается, что ассистент О'Нила Билли Маккинли временно будет выполнять обязанности главного тренера, и будет готовить команду к первому поединку после рестарта Чемпионшипа против Рединга, который запланирован на 20 июня.

Ранее сообщалось, что наставник Пармы Роберто Д’Аверса переболел COVID-19.