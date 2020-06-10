В Сети появилось видео чемпионского трофея АПЛ с гравировкой Ливерпуля

"Красные" еще не стали чемпионами сезона-2019/20, но гравировка на трофее уже появилась.

Нынешний сезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса, однако в скором времени матчи возобновятся.

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На момент остановки чемпионата Ливерпуль необходимо было выиграть два поединка, чтобы обеспечить себе досрочное чемпионство. Несмотря на то, что они этого так и не сделали из-за паузы в турнире, в Сети появился ролик с трофеем АПЛ, на котором выгравировано "2019-20 Liverpool", что означает победу "красных" в турнире. Об этом сообщает Daily Mail.

На данный момент неизвестно, является ли это видео настоящим или фейковым, но его появление бурно обсуждается. Для чемпионства Ливерпулю необходимо набрать шесть очков в оставшихся девяти турах АПЛ.

Ранее главный тренер "красных" Юрген Клопп отметил, что Ливерпуль близок к чемпионству, но еще не победил.

Напомним, рестарт АПЛ запланирован на 17 июня.