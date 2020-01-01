Анчелотти: Кин облагает огромным талантом
Итальянский специалист поддержал своего подопечного.
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Мойзе Кине.
“У Мойзе Кина много хороших качеств. Он обладает огромным талантом, а я много раз говорил, что в современном футболе необходим талант.
Его необходимо подкреплять сильным характером и профессионализмом. Он - молодой и серьезный парень. Уверен, он сможет добиться успеха“, - цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Radio.
Ранее Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с моделями.
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