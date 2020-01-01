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Анчелотти: Кин облагает огромным талантом

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Итальянский специалист поддержал своего подопечного.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Мойзе Кине.

“У Мойзе Кина много хороших качеств. Он обладает огромным талантом, а я много раз говорил, что в современном футболе необходим талант.

Его необходимо подкреплять сильным характером и профессионализмом. Он - молодой и серьезный парень. Уверен, он сможет добиться успеха“, - цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Radio.

Ранее Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с моделями.

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Теги: футбол, Карло Анчелотти, Мойзе Кин, Эвертон, чемпионат Англии, АПЛ
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