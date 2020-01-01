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В Англии досрочно завершили сезон в первой и второй лигах

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Команды не собираются доигрывать чемпионаты.
Ковентри
Ковентри
Getty Images

Клубы, представляющие английские Лигу 1 и Лигу 2, во время голосования приняли решение не доигрывать текущий сезон. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что турнирные таблицы чемпионатов определяться по среднему количеству набранных очков за матч.

Таким образом, Ковентри и Ротерхэм пробились в Чемпионшип из Лиги 1, а Уикомб заменит Питерборо в плей-офф. 

Суиндон, в свою очередь, признан чемпионом Лиги 2, а в классе повысятся Крю и Плимут.

 

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Теги: футбол, Англия
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