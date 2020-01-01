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Стерлинг: У темнокожих тренеров нет справедливых возможностей попробовать свои силы

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Футболист недоволен текущим положением дел.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассказал о проблемах темнокожих тренеров и футболистов в чемпионате Англии.

“Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. Все они имели невероятную игровую карьеру. Они самостоятельно получали свои тренерские лицензии, чтобы работать на высшем уровне. Но среди них два представителя, которые не получили справедливых возможностей попробовать свои силы, и это два чернокожих тренера.

В Премьер-лиге около 500 футболистов. Треть из них - чернокожие. Но мы не представлены в руководстве, не представлены в тренерском штабе. Существует не так много людей, с которыми мы можем общаться и разговаривать. Я думаю, что пора это менять“, - цитирует Стерлинга BBC.

Ранее Юрген Клопп поддержал протестующих против расизма.

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Теги: футбол, Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, чемпионат Англии, АПЛ
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