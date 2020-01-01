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Ушел из жизни легендарный игрок Манчестер Юнайтед

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Тони Данн завоевал с командой первый для клуба Кубок чемпионов.
Тони Данн
Тони Данн
Getty Images

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Тони Данн ушел из жизни в 78-летнем возрасте.

О смерти именитого экс-футболиста сообщила пресс-служба “красных дьяволов“. При этом о причинах смерти не разглашается, но, вероятнее всего, он умер по естественным причинам.

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Отметим, что Данн вместе с манкунианцами в 1968 году выиграл первый для клуба Кубок чемпионов. Также в составе Манчестер Юнайтед Тони дважды становился чемпионом Англии и один раз завоевывал Кубок страны.

В составе МЮ Данн отыграл 13 сезонов - он попал в команду в 1960 по приглашению сэра Мэтта Басби, который строил новую команду после Мюнхенской трагедии.

Ранее сообщалось, что сестра главного тренера Наполи Дженарро Гаттузо умерла в 37-летнем возрасте.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, смерть
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