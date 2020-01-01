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В Англии трансферное окно продлят до 2 октября - Sky Sports

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Футбольная ассоциация Англии изучает варианты проведения трансферов в межсезонье.
В Англии пересмотрят даты трансферного окна
В Англии пересмотрят даты трансферного окна
Getty Images

В связи с пандемией коронавируса нынешний сезон в Англии был приостановлен и возобновится уже 17 июня.

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С учетом сложившейся ситуации Федерация футбола Англии рассматривает варианты проведения переходов в ближайшее межсезонье. Базовой датой открытия трансферного окна по-прежнему остается 18 июня, но так как сезон еще не будет доигран, то дату планируют перенести.

По информации Sky Sports, наиболее подходящей датой дедлайна считают 2 октября. Источник отмечает, что некоторые другие европейские ассоциации также поддержали такой вариант.

Ранее сообщалось, что в Италии откроют трансферное окно 1 сентября.

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Теги: чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансферное окно
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