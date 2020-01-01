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Манчестер Сити намерен перехватить лидера Лестера у Челси

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Английские клубы поборются за защитника.
Бен Чилвелл
Бен Чилвелл
Getty Images

Левый защитник Лестера Бен Чилвелл может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sky Sports.

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Услугами англичанина активно интересуется главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард. Игрок заинтересован в переходе в стан “синих“.

Однако, руководство Манчестер Сити готовы потратить большую сумму за Чилвелла, ведь нуждаются в основном левом защитнике. Главный тренер “горожан“ надеется подписать футболиста, чтобы дать новую роль Александру Зинченко в составе.

В текущем сезоне Чилвелл провел 28 поединков за Лестер, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Челси определился с суммой, за которую готов купить Вернера.

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Теги: Бен Чилвелл, Лестер, Манчестер Сити, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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