Гвардиола готов изменить роль Зинченко в Манчестер Сити

Украинец будет выступать на новой позиции.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намерен сменить роль Александра Зинченко в клубе, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, испанский специалист готов перевести украинца с позиции левого защитника в центр поля.

Отмечается, что для выполнения этого плана Гвардиола должен иметь качественного и надежного защитника, так как Менди подвержен травмам, а Анхелиньо не может закрепиться в команде.

Ранее Зинченко объяснил, почему не играет на позиции полузащитника в Манчестер Сити.