Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола готов изменить роль Зинченко в Манчестер Сити

Комментариев: 0
Украинец будет выступать на новой позиции.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намерен сменить роль Александра Зинченко в клубе, об этом сообщает The Telegraph.

Читай также: Гвардиола определился, кто станет его ассистентом в Манчестер Сити

По информации источника, испанский специалист готов перевести украинца с позиции левого защитника в центр поля.

Отмечается, что для выполнения этого плана Гвардиола должен иметь качественного и надежного защитника, так как Менди подвержен травмам, а Анхелиньо не может закрепиться в команде.

Ранее Зинченко объяснил, почему не играет на позиции полузащитника в Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь