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Манчестер Сити - лидер по трансферным расходам в АПЛ за последние пять лет

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Ливерпуль находится за пределами топ-10.

Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Издание Sunday World опубликовало рейтинг английских клубов по чистым расходам за последние пять лет по данным портала Transfermarkt. 

Список возглавил Манчестер Сити, траты которого составили 601 млн фунтов, на втором месте расположился Манчестер Юнайтед (484 млн), тройку замкнул Арсенал (267 млн).

Интересно, что в топ-10 не оказалось Ливерпуля: клуб занял 14 место в рейтинге (107 млн).

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии, трансферы
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