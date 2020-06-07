Лэмпард: Игра за закрытыми дверями может изменить темп игры

Специалист уверен, что атмосфера во время матчей будет абсолютно другой.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард высказался по поводу скорого возобновления АПЛ, который из-за пандемии коронавируса будет проходить без зрителей.

“Если говорить о футбольной составляющей, то мы готовимся практически так же, как и всегда. Но в других компонентах игры нас, конечно же, ожидают перемены.

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Нам нужно сделать все возможное, чтобы быть готовым к тем переменам в атмосфере, которые нас ждут. Мы обсудили это с игроками. Понятно, что все будет отличаться от того, что мы привыкли видеть.

Игра за закрытыми дверями может изменить темп игры. Мы уже немного наблюдаем это в Германии, и нам нужно адаптироваться к этому. Все, что мы сейчас можем, это привести себя в форму насколько это возможно“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Отметим, что чемпионат Англии возобновится уже 17 июня. Челси же проведет первый матч после паузы 21 июня против Астон Виллы. Предлагаем вам ознакомиться с календарем ближайших туров АПЛ.