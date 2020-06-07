Лэмпард: Игра за закрытыми дверями может изменить темп игры
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард высказался по поводу скорого возобновления АПЛ, который из-за пандемии коронавируса будет проходить без зрителей.
“Если говорить о футбольной составляющей, то мы готовимся практически так же, как и всегда. Но в других компонентах игры нас, конечно же, ожидают перемены.
Читай также: Челси заинтересован в возвращение воспитанника
Нам нужно сделать все возможное, чтобы быть готовым к тем переменам в атмосфере, которые нас ждут. Мы обсудили это с игроками. Понятно, что все будет отличаться от того, что мы привыкли видеть.
Игра за закрытыми дверями может изменить темп игры. Мы уже немного наблюдаем это в Германии, и нам нужно адаптироваться к этому. Все, что мы сейчас можем, это привести себя в форму насколько это возможно“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.
Отметим, что чемпионат Англии возобновится уже 17 июня. Челси же проведет первый матч после паузы 21 июня против Астон Виллы. Предлагаем вам ознакомиться с календарем ближайших туров АПЛ.
Полная версия правил