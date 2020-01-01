В АПЛ не зафиксировали ни одного положительного теста на коронавирус
В Англии проверили более тысячи игроков и сотрудников клубов.
С 4 по 5 июня в АПЛ прошел шестой тур проверки на коронавирус, в ходе которого тесты сдали 1195 футболистов и сотрудников клубов. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.
Отмечается, что на этот раз не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.
Ранее в Тоттенхэме зафиксировали один положительный тест на коронавирус.
Напомним, АПЛ возобновится 17 июня.
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