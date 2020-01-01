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"Сумасшедшие": Клопп рассказал, как Ливерпуль устроит чемпионский парад

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Немецкий специалист выдвинул идею для празднования победы в АПЛ.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как клуб может организовать чемпионский парад в случае победы в чемпионате Англии по итогам текущего сезона-2019/20.

“Болельщики Ливерпуля долго ждали чемпионства. Конечно, такое окончание чемпионата - не лучший вариант и окончание чемпионского сезона. Понимаю, что подобное празднование нельзя назвать идеальным.

Мне самому не хотелось бы праздновать победу в одиночестве на стадионе, чтобы потом ехать домой и там пить пиво. Но главное, что титул будет у нас.

Мы можем устроить чемпионский парад в середине следующего сезона. Если кто-то подумает, что мы сумасшедшие, мне все равно“, - заявил Клопп в интервью SkySports. 

Ранее стал известен календарь ближайших туров АПЛ.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ, футбол
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