Гвардиола определился, кто станет его ассистентом в Манчестер Сити

Специалист воссоединится со своим тренером.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился со своим ассистентом на следующий сезон, об этом сообщает Marca.

Читай также: Гвардиола намерен возглавить национальную сборную

По информации источника, помощником испанца станет наставник Циндао Хуанхай Хуанма Лильо, который вывел свою нынешнюю команду в элиту китайского футбола. По окончанию сезона он покинет Азию, чтобы присоединиться к “горожанам“.

Marca

Напомним, в текущем сезоне Микель Артета покинул Манчестер Сити, чтобы возглавить Арсенал.

Ранее сообщалось, что Компани не захотел занимать должность ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити.