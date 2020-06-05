Гвардиола определился, кто станет его ассистентом в Манчестер Сити
Специалист воссоединится со своим тренером.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился со своим ассистентом на следующий сезон, об этом сообщает Marca.
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По информации источника, помощником испанца станет наставник Циндао Хуанхай Хуанма Лильо, который вывел свою нынешнюю команду в элиту китайского футбола. По окончанию сезона он покинет Азию, чтобы присоединиться к “горожанам“.
Напомним, в текущем сезоне Микель Артета покинул Манчестер Сити, чтобы возглавить Арсенал.
Ранее сообщалось, что Компани не захотел занимать должность ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити.
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