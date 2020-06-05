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Гвардиола определился, кто станет его ассистентом в Манчестер Сити

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Специалист воссоединится со своим тренером.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился со своим ассистентом на следующий сезон, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, помощником испанца станет наставник Циндао Хуанхай Хуанма Лильо, который вывел свою нынешнюю команду в элиту китайского футбола. По окончанию сезона он покинет Азию, чтобы присоединиться к “горожанам“.

Marca

Напомним, в текущем сезоне Микель Артета покинул Манчестер Сити, чтобы возглавить Арсенал. 

Ранее сообщалось, что Компани не захотел занимать должность ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, Хуанма Лильо
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