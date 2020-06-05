Стала известна причина срыва трансфера Вернера в Ливерпуль

Немецкий специалист лично проинформировал игрока.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер был очень близок к переходу в стан Ливерпуля. Боссы “красных“ уже предложили игроку пятилетний контракт, однако в последний момент переговоры между сторонами были закончены.

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Как сообщает The Athletic, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп обратился к руководству команды по поводу трансфера игрока, однако получил отказ. Боссы клуба объяснили это тем, что у них нет денег на покупку форварда.

Отмечается, что Вернер и Клопп сохранили хорошие отношения, ведь переход сорвался не по вине немецкого специалиста.

Напомним, что Челси и Тимо уже договорились о переходе, а трансфер будет объявлен в ближайшие дни.