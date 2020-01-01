Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси заинтересован в возвращение воспитанника

Комментариев: 0
Нидерландец может в третий раз стать игроком "синих".
Натан Аке
Натан Аке
Getty Images

Руководство Челси заинтересовано в возвращение своего воспитанника из Борнмута Натана Аке, об этом сообщает The Guardian.

Читай также: Коутиньо может вернуться в АПЛ

По информации источника, лондонский клуб готов вернуть 24-летнего защитника, если сорвется сделка с Беном Чилвеллом из Лестера.

Руководство “лис“ требует за своего игрока 60 миллионов евро, однако “синие“ готовы отдать только 45 миллионов евро.

Несмотря на то, что Натан играет в центре защиты, он может сыграть слева и в опорной зоне.

Ранее сообщалось, что Челси выделит Лэмпарду крупную сумму на трансферы.

Поделись:
Теги: Натан Аке, Челси, Борнмут, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь