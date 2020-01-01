Челси заинтересован в возвращение воспитанника

Нидерландец может в третий раз стать игроком "синих".

Руководство Челси заинтересовано в возвращение своего воспитанника из Борнмута Натана Аке, об этом сообщает The Guardian.

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По информации источника, лондонский клуб готов вернуть 24-летнего защитника, если сорвется сделка с Беном Чилвеллом из Лестера.

Руководство “лис“ требует за своего игрока 60 миллионов евро, однако “синие“ готовы отдать только 45 миллионов евро.

Несмотря на то, что Натан играет в центре защиты, он может сыграть слева и в опорной зоне.

Ранее сообщалось, что Челси выделит Лэмпарду крупную сумму на трансферы.