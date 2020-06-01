Клопп: Я горд игроками Ливерпуля, которые встали на колено

"Красные" поддержали протестующих против расизма.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о том, что футболисты “красных“ во время тренировки стали в центральном кругу Энфилда на одно колено, чтобы почтить память убитого полицейским афроамериканца в США.

Читай также: Тайсон: Жизнь черных имеет значение

“Для нас общение друг с другом и Black Lives Matter - это обычные вещи. Особенно если вы посмотрите на нашу команду: у нас есть футболисты из Африки, из Англии и так далее. Это для нас настолько естественно, что поначалу мы даже не думали о том, чтобы отправить сообщение.

Но потом парни решили обратить на это внимание. Они в один момент встали на одно колено. Я давно гордился своими ребятами, но это был еще один необычный момент. Я почувствовал гордость, когда они сделали фото, потому что это важное послание“, - приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.

Ранее Шевченко поддержал акцию против расизма.