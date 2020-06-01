Клопп: Я горд игроками Ливерпуля, которые встали на колено
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о том, что футболисты “красных“ во время тренировки стали в центральном кругу Энфилда на одно колено, чтобы почтить память убитого полицейским афроамериканца в США.
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“Для нас общение друг с другом и Black Lives Matter - это обычные вещи. Особенно если вы посмотрите на нашу команду: у нас есть футболисты из Африки, из Англии и так далее. Это для нас настолько естественно, что поначалу мы даже не думали о том, чтобы отправить сообщение.
Но потом парни решили обратить на это внимание. Они в один момент встали на одно колено. Я давно гордился своими ребятами, но это был еще один необычный момент. Я почувствовал гордость, когда они сделали фото, потому что это важное послание“, - приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.
Футболисты Ливерпуля поддержали акцию #BlackLivesMatter (Жизни чернокожих важны) и почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Игроки встали на одно колено в центральном круге стадиона Энфилд. 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за жестоких действий полицейских во время ареста. После инцидента массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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