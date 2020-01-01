Лидер Лестера намерен перейти в Челси

Главный тренер "синих" лично заинтересован в игроке.

Защитник Лестера Бен Чилвелл покинет команду в летнее трансферное окно, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, 23-летний игрок намерен перейти в лондонский Челси, ведь главный тренер “синих“ Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в приобретении футболиста.

В текущем сезоне Чилвелл провел 28 поединков за Лестер, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Отмечается, что если не удастся подписать англичанина, то Челси попробует приобрести Николаса Тальяфико из Аякса.

Ранее сообщалось, что Челси выделит Лэмпарду крупную сумму на трансферы.