Челси определился с суммой, за которую готов купить Вернера

Трансфер будет объявлен в ближайшее время.

Форвард РБ Лейпцига Тимо Вернер перейдет в Челси, об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, немецкий нападающий станет игроком лондонского клуба за 60 миллионов евро.

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Отмечается, что Вернер уже согласовал пятилетний контракт Челси. Официальный переход должен состояться в ближайшие дни.

Кроме того, 15% от суммы трансфера получит Штутгарт, за который выступал Тимо до перехода в Лейпциг в 2016 году.

В текущем сезоне Вернер провел 36 матчей за немецких клуб, в которых забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.

Напомним, что Челси перехватил немца у Ливерпуля, который предлагал форварду пятилетний контракт.