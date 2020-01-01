Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси определился с суммой, за которую готов купить Вернера

Комментариев: 0
Трансфер будет объявлен в ближайшее время.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Форвард РБ Лейпцига Тимо Вернер перейдет в Челси, об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, немецкий нападающий станет игроком лондонского клуба за 60 миллионов евро.

Читай также: Стала известна судьба Буффона в Ювентусе

Отмечается, что Вернер уже согласовал пятилетний контракт Челси. Официальный переход должен состояться в ближайшие дни.

Кроме того, 15% от суммы трансфера получит Штутгарт, за который выступал Тимо до перехода в Лейпциг в 2016 году.

В текущем сезоне Вернер провел 36 матчей за немецких клуб, в которых забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.

Напомним, что Челси перехватил немца у Ливерпуля, который предлагал форварду пятилетний контракт.

Поделись:
Теги: Тимо Вернер, Челси, РБ Лейпциг, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь