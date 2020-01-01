Стал известен календарь ближайших туров АПЛ

Чемпионат Англии возобновится 17 июня.

Руководство Английской Премьер-лиги опубликовало календарь 30-го, 31-го и 32-го туров чемпионата после рестарта сезона.

Отметим, что также будет доигровка 28-го тура.

Возобновление АПЛ запланировано на 17 июня. Напомним, все матчи пройдут при пустых трибунах.

28-й тур

17-е июня, среда

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед

Манчестер Сити – Арсенал

30-й тур

19-е июня, пятница

Норвич – Саутгемптон

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

20-е июня, суббота

Уотфорд – Лестер

Брайтон – Арсенал

Вест Хэм – Вулверхэмптон

Борнмут – Кристал Пэлас

21-е июня, воскресенье

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед

Астон Вилла – Челси

Эвертон – Ливерпуль

22-е июня, понедельник

Манчестер Сити – Бернли

31-й тур

23-е июня, вторник

Тоттенхэм – Вест Хэм

24-е июня, среда

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

Ливерпуль – Кристал Пэлас

25-е июня, четверг

Саутгемптон – Арсенал

Челси – Манчестер Сити

32-й тур

30-е июня, вторник

Брайтон – Манчестер Юнайтед

1-е июля, среда

Арсенал – Норвич

Эвертон – Лестер

Вест Хэм – Челси

2-е июля, четверг

Манчестер Сити – Ливерпуль

Ранее стало известно расписание матчей Кубка Англии.