Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стал известен календарь ближайших туров АПЛ

Комментариев: 0
Чемпионат Англии возобновится 17 июня.
АПЛ возобновится 17-го июня
АПЛ возобновится 17-го июня
Getty Images

Руководство Английской Премьер-лиги опубликовало календарь 30-го, 31-го и 32-го туров чемпионата после рестарта сезона.

Отметим, что также будет доигровка 28-го тура.

Возобновление АПЛ запланировано на 17 июня. Напомним, все матчи пройдут при пустых трибунах.

28-й тур

17-е июня, среда

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити – Арсенал

30-й тур

19-е июня, пятница

Норвич – Саутгемптон
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

20-е июня, суббота

Уотфорд – Лестер
Брайтон – Арсенал
Вест Хэм – Вулверхэмптон
Борнмут – Кристал Пэлас

21-е июня, воскресенье

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла – Челси
Эвертон – Ливерпуль

22-е июня, понедельник

Манчестер Сити – Бернли

31-й тур

23-е июня, вторник

Тоттенхэм – Вест Хэм

24-е июня, среда

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль – Кристал Пэлас

25-е июня, четверг

Саутгемптон – Арсенал
Челси – Манчестер Сити

32-й тур

30-е июня, вторник

Брайтон – Манчестер Юнайтед

1-е июля, среда

Арсенал – Норвич
Эвертон – Лестер
Вест Хэм – Челси

2-е июля, четверг

Манчестер Сити – Ливерпуль

Ранее стало известно расписание матчей Кубка Англии.

Поделись:
Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь