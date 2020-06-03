Вингер Челси определился с новым клубом
Испанец переедет в Италию.
Полузащитник Челси Педро Родригес покинет клуб по окончанию сезона, об этом сообщает AS.
По информации источника, испанский футболист в новом сезоне будет выступать за Рому. Руководство “римлян“ предложили условия, которые полностью устраивают вингера.
Отметим, что Роме удалось переубедить испанца на переход в их клуб, ведь игроком интересовался Лацио и английские команды.
Педро станет свободным агентом по окончанию сезона. В текущем году он провел девять матчей за Челси, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Реал отказался подписывать Виллиана.
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