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Вингер Челси определился с новым клубом

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Испанец переедет в Италию.
Педро Родригес
Педро Родригес
Getty Images

Полузащитник Челси Педро Родригес покинет клуб по окончанию сезона, об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский футболист в новом сезоне будет выступать за Рому. Руководство “римлян“ предложили условия, которые полностью устраивают вингера.

Отметим, что Роме удалось переубедить испанца на переход в их клуб, ведь игроком интересовался Лацио и английские команды. 

Педро станет свободным агентом по окончанию сезона. В текущем году он провел девять матчей за Челси, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Реал отказался подписывать Виллиана.

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Теги: Педро Родригес, Челси, Рома, футбол
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