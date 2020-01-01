Тоттенхэм получил отказ на предложение по трансферу игрока Фламенго

Бразильский клуб отказался продавать футболиста за предложенную сумму.

Лондонский Тоттенхэм проявляет интерес к полузащитнику Фламенго Жерсону и даже сделал предложение бразильскому клубу о трансфере.

По информации Goal, представители "шпор" регулярно контактировали с окружением футболиста, чтобы оценить вероятность трансфера. В результате лондонцы сделали предложение Фламенго в размере 16 миллионов фунтов (около 17,8 миллионов евро).

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Однако бразильский клуб отказался от данного предложения. Фламенго не хочет отпускать одного из ключевых игроков команды, который помог выиграть чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес.

Источник также отмечает, что сам Жерсон, вероятнее всего, также не намерен покидать Бразилию. 22-летний футболист рассчитывает продолжить прогрессировать под руководством Жоржи Жезуша.

Ранее сообщалось, что в Тоттенхэме зафиксировали один случай заражения коронавирусом.