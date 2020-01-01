Зинченко объяснил, почему не играет на позиции полузащитника в Манчестер Сити

Украинец рассказал, какие функции выполняет в английской команде.

Украинский футболист Александр Зинченко всегда выступал на позиции полузащитника, в том числе, и в сборной Украины.

Однако главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола задействует 23-летнего футболиста на левом фланге защиты, о чем футболист рассказал в интервью Артему Милевскому.

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“Один раз тренировался, двухсторонка была у нас с молодежной командой. Там тайм отыграл (в качестве полузащитника - прим.ред.). Видно, не подошел. Я всю жизнь играл в центре, а тут уже начал левого защитника.

В Манчестер Сити у меня даже на позиции левого защитника такие функции, что постоянно играю с мячом ближе к центру. Делаю забегания. Оставляю нападающего один в один. Мой нападающий стоит со мной в центре.

Я создаю пространство, где он может один в один обыграть. Если же нападающий идет помогать своему крайнему защитнику, то я уже подхожу туда поближе к середине поля, где уже и пробить можно и подать. Если бы еще удар у меня был, то можно было бы и пробить“, - рассказал Зинченко в рамках YouTube-канала Миля.

Ранее Александр Зинченко рассказал Артему Милевскому, что в тапочках ездит на тестирование на COVID-19.