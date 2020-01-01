В Сети появились фото новой гостевой формы Арсенала
"Канониры" в сезоне-2020/21 будут использовать комплект экипировки, текстура которой напоминает мрамор.
В Сети появились фотографии новой выездной формы Арсенала, которую команда будет использовать в сезоне-2020/21.
Как сообщает Footy Headlines, комплект гостевой экипировки выполнен в белом цвете, а текстура напоминает мрамор.
Этот узор вдохновлен мраморными залами стадиона Хайбери, который служил "канонирам" домашней ареной с 1913 по 2006 годы.
Отметим, что техническим спонсором лондонского клуба является adidas.
Ранее сообщалось, что в Сеть слили фото новой домашней формы Арсенала на следующий сезон.
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