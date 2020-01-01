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В Сети появились фото новой гостевой формы Арсенала

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"Канониры" в сезоне-2020/21 будут использовать комплект экипировки, текстура которой напоминает мрамор.
В Сети появились фото новой гостевой формы Арсенала
В Сети появились фото новой гостевой формы Арсенала
Getty Images

В Сети появились фотографии новой выездной формы Арсенала, которую команда будет использовать в сезоне-2020/21.

Как сообщает Footy Headlines, комплект гостевой экипировки выполнен в белом цвете, а текстура напоминает мрамор.

Этот узор вдохновлен мраморными залами стадиона Хайбери, который служил "канонирам" домашней ареной с 1913 по 2006 годы.

Отметим, что техническим спонсором лондонского клуба является adidas.

Ранее сообщалось, что в Сеть слили фото новой домашней формы Арсенала на следующий сезон.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, форма, экипировка, фото, чемпионат Англии
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