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Хаверц хочет перебраться в чемпионат Англии

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Немец заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.
Кай Хаверц
Кай Хаверц
Getty Images

Полузащитник Байера Кай Хаверц может перейти в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что футболист хочет сменить клубную прописку и готов принять предложение “красных дьяволов“. Услугами немца также интересуются Бавария, Арсенал и Челси.

Текущий контракт Хаверца с Байером рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от покупки Хаверца.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ, Кай Хаверц
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