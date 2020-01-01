Хаверц хочет перебраться в чемпионат Англии

Немец заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник Байера Кай Хаверц может перейти в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что футболист хочет сменить клубную прописку и готов принять предложение “красных дьяволов“. Услугами немца также интересуются Бавария, Арсенал и Челси.

Текущий контракт Хаверца с Байером рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от покупки Хаверца.