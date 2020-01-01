Защитник Ливерпуля: Смесь молодости и опыта дает нам хорошее сочетание на поле

Джо Гомес рассказал, в чем секрет успеха "красных".

Защитник Ливерпуля Джо Гомес прокомментировал хорошие результаты команды.

“Как коллектив, у нас здесь много опытных игроков и парней, которые выступали за крупные клубы и побеждали в разных местах. Я думаю, что именно эта смесь молодости и опыта, которую мы приобрели в команде, создает такое хорошее сочетание на поле.

Наличие в команде такого количества людей, которые хотят играть за клуб и действительно наслаждаются в статусе игрока Ливерпуля, - это, надеюсь, то, что создаст формулу для завоевания еще большего количества трофеев и достижения большего успеха“, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.