"Карантин пошел на пользу": Мойес оценил форму Ярмоленко
Украинец сумел восстановиться от травмы.
Главный тренер Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес рассказал о состояние Андрея Ярмоленко, который был травмирован до приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса.
“У Андрея Ярмоленко была травма, и он вообще не был готов к футболу. Могу заверить, что карантин пошел ему на пользу и дал отличный шанс набрать былую форму“, - приводит слова Мойеса официальный сайт “молотобойцев“.
Отметим, что Вест Хэм занимает 16-е место, имея в своем активе 27 очков. Напомним, что АПЛ возобновится 17 июня.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перебраться в Турцию.
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