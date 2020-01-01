"Карантин пошел на пользу": Мойес оценил форму Ярмоленко

Украинец сумел восстановиться от травмы.

Главный тренер Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес рассказал о состояние Андрея Ярмоленко, который был травмирован до приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса.

“У Андрея Ярмоленко была травма, и он вообще не был готов к футболу. Могу заверить, что карантин пошел ему на пользу и дал отличный шанс набрать былую форму“, - приводит слова Мойеса официальный сайт “молотобойцев“.

Отметим, что Вест Хэм занимает 16-е место, имея в своем активе 27 очков. Напомним, что АПЛ возобновится 17 июня.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перебраться в Турцию.