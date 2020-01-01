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Лейпциг отказался выкупать конкурента Зинченко

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Игрок вернется в Манчестер Сити.
Анхелиньо
Анхелиньо
Getty Images

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн рассказал о будущем арендованных игроков в немецком клубе.

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Немецкий специалист сомневается, что “быки“ смогут выкупить Анхелиньо, который является конкурентом Зинченко в Манчестер Сити, и Шика, который принадлежит Роме.

“Я думаю, мы сможем попасть в топ-4 по итогам нынешнего чемпионата Германии, что даст нам право выступать в Лиге чемпионов. Однако даже при таком раскладе мы вряд ли выкупим Шика и Анхелиньо.

У нас есть строгий план и бюджет, который нужно соблюдать. Если мы не будем избавляться от футболистов, то не сможем завлечь новых“, - приводит слова Юлиана Bild.

Отметим, что Анхелиньо заявил о желание остаться в Лейпциге.

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Теги: Анхелиньо, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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