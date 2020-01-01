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В Тоттенхэме зафиксировали один случай заражения коронавирусом

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Имя заболевшего не сообщается.
В Тоттенхэме выявили случай заражения коронавирусом
В Тоттенхэме выявили случай заражения коронавирусом
www.tottenhamhotspur.com

Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в клубе. При этом не разглашается ни имя человека, ни его статус.

Отмечается, что заболевание проходит без симптомов. Человек, который сдал позитивный тест на COVID-19, проведет семь дней в самоизоляции, после чего сделает тест еще раз.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, чемпионат Англии, АПЛ, коронавирус
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Источник: www.tottenhamhotspur.com

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