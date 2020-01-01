В Тоттенхэме зафиксировали один случай заражения коронавирусом

Имя заболевшего не сообщается.

Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в клубе. При этом не разглашается ни имя человека, ни его статус.

Отмечается, что заболевание проходит без симптомов. Человек, который сдал позитивный тест на COVID-19, проведет семь дней в самоизоляции, после чего сделает тест еще раз.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.