Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бербатов: Не уверен, что Погба будет игроком основного состава МЮ после возобновления сезона

Комментариев: 0
Болгарин считает, что "красные дьяволы" имеют все шансы попасть в топ-4 АПЛ.
Димитар Бербатов
Димитар Бербатов
Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов оценил шансы команды на попадание в топ-4 чемпионата Англии в этом сезоне.

“То, что команды выходят в равных условиях - огромная возможность для МЮ, и они это знают. Надеюсь, они будут готовы к этому испытанию, потому что три пункта отставания от Челси - ничто.

У команды есть большое подспорье в виде возвращения Поля Погба. Это отличная новость. Но есть и опасность, ведь он долгое время не играл. Будем надеяться, что он готов на 100%.

Будет ли он игроком стартового состава? Не уверен. Думаю, что возвращение после травмы может повлиять на его позиции. Интересно, решит ли Сульшер сразу бросить его в бой.

Мы впервые увидим вместе Фернандеша и Погба. Любопытно, смогут ли они успешно взаимодействовать“, -  написал Бербатов в своей колонке для Betfair

Ранее стало известно, что АПЛ возобновится 17 июня.

Поделись:
Теги: футбол, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Димитар Бербатов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь