Бербатов: Не уверен, что Погба будет игроком основного состава МЮ после возобновления сезона

Болгарин считает, что "красные дьяволы" имеют все шансы попасть в топ-4 АПЛ.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов оценил шансы команды на попадание в топ-4 чемпионата Англии в этом сезоне.

“То, что команды выходят в равных условиях - огромная возможность для МЮ, и они это знают. Надеюсь, они будут готовы к этому испытанию, потому что три пункта отставания от Челси - ничто.

У команды есть большое подспорье в виде возвращения Поля Погба. Это отличная новость. Но есть и опасность, ведь он долгое время не играл. Будем надеяться, что он готов на 100%.

Будет ли он игроком стартового состава? Не уверен. Думаю, что возвращение после травмы может повлиять на его позиции. Интересно, решит ли Сульшер сразу бросить его в бой.

Мы впервые увидим вместе Фернандеша и Погба. Любопытно, смогут ли они успешно взаимодействовать“, - написал Бербатов в своей колонке для Betfair.

Ранее стало известно, что АПЛ возобновится 17 июня.