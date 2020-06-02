Игрок Манчестер Сити нарушил правила дистанцирования

"Горожане" проведут с 20-летним футболистом беседу относительно его поведения.

Центральный полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден нарушил правила социального дистанцирования.

В Сети появились фото и видео того, как 20-летний футболист играл в футбол с другими людьми на пляже.

Phil Foden appeared to breach social distancing rules on Sunday as he enjoyed a kick-about on the beach.



[The Sun] pic.twitter.com/JRhy5t3MjQ — City Chief (@City_Chief) June 2, 2020

Как сообщает Sky Sports, руководство "горожан" осталось недовольно поведением своего игрока и проведут с ним беседу, в которой напомним о правилах поведения в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что в Великобритании зафиксировано 279 392 случая заражения коронавирусом, из них 39 452 человека умерли, а 1 208 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинул Мадрид, нарушив правила карантина.