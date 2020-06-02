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Игрок Манчестер Сити нарушил правила дистанцирования

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"Горожане" проведут с 20-летним футболистом беседу относительно его поведения.
Фил Фоден
Фил Фоден
Getty Images

Центральный полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден нарушил правила социального дистанцирования.

В Сети появились фото и видео того, как 20-летний футболист играл в футбол с другими людьми на пляже.

Как сообщает Sky Sports, руководство "горожан" осталось недовольно поведением своего игрока и проведут с ним беседу, в которой напомним о правилах поведения в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что в Великобритании зафиксировано 279 392 случая заражения коронавирусом, из них 39 452 человека умерли, а 1 208 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинул Мадрид, нарушив правила карантина.

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Теги: Фил Фоден, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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