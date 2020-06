Игрок Манчестер Сити нарушил правила дистанцирования

Центральный полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден нарушил правила социального дистанцирования.

В Сети появились фото и видео того, как 20-летний футболист играл в футбол с другими людьми на пляже.

Phil Foden appeared to breach social distancing rules on Sunday as he enjoyed a kick-about on the beach.



