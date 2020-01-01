Ван Дейк в 20 лет написал завещание

Защитник Ливерпуля находился в больнице и опасался смерти.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, что в 20-летнем возрасте находился в больнице и написал завещание. Тогда у футболиста был перитонит и почечная инфекция, которые возникли в следствие острого аппендицита.

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"Когда я был в больнице, то видел вокруг себя только трубки. Я ничего не мог сделать со своим телом и мне в голову приходили самые плохие мысли. Я понимал, что моя жизнь в опасности, и мы с мамой молились, но допускали все возможные сценарии.

Я подписал некоторые документы, а именно, завещание. Никто не хотел об этом говорить, но это было необходимо, ведь это действительно мог быть конец. Я находился в больнице 13 ночей, было трудно и я не мог ходить", - приводит слова Ван Дейка Daily Mail.

Ранее 28-летний Вирджил ван Дейк рассказал, как едва не вылетел из молодежной академии.