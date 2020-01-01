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Защитник Эвертона пропустит возобновление АПЛ из-за травмы

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Йерри Мина травмировался во время тренировки.
Йерри Мина
Йерри Мина
Getty Images

Защитник Эвертона Йерри Мина получил повреждение во время тренировочного занятия.

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Как сообщает официальный сайт "ирисок", 25-летний футболист прошел медицинский осмотр, в результате которого у него обнаружили частичный разрыв четырехглавой мышцы левого бедра. Предположительно, он пропустит несколько недель.

Таким образом, Мина пропустит возобновление чемпионата Англии, которое запланировано на 17 июня. Отметим, что в нынешнем сезоне Мина провел 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Эвертон оштрафует игрока, устроившего вечеринку с моделями во время карантина.

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Теги: Йерри Мина, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, травма
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