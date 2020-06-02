Челси выделит Лэмпарду крупную сумму на трансферы
Одной из целей "синих" является полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо.
Лондонский Челси готов выделить главному тренеру команду Фрэнку Лэмпарду крупную сумму денег на летние трансферы.
Читай также: Лидер Челси может пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса
По информации The Athletic, 41-летний специалист получит более 100 миллионов фунтов стерлингов (более 112 миллионов евро). На эту сумму “синие“ рассчитывают заполучить крайнего полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, а также фулбэка Лестера Бена Чилвелла.
Также была информация о том, что Челси рассчитывают заполучить голкипера Боруссии Д Романа Бюрки, за которого клуб готов заплатить 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Челси предложил изменить правила АПЛ на остаток нынешнего сезона.
Полная версия правил