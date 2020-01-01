Стерлинг готов уйти из Манчестер Сити только в один клуб

Полузащитник покинет английский топ-клуб только ради мадридского Реала.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг готов покинуть стан "горожан" только в одном случае.

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Как сообщает The Independent, 25-летний футболист согласиться уйти из манчестерского клуба только в том случае, если получит предложение из Реала. Более того, он готов рассмотреть этот вариант уже сейчас из-за двухлетней дисквалификации "горожан" на участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 39 матчей за Манчестер Сити во всех турнира, забив 20 голов и совершив 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере Рахима Стерлинга.