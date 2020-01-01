Клопп: Приятно, что Ливерпуль близок к чемпионству, но мы еще не победили

Для досрочного чемпионства "красным" нужно выиграть в двух матчах.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что его команда обязана отдать все силы в оставшихся девяти матчах и стать чемпионом Англии.

“Приятно осознавать, что мы близки к чемпионству, но мы еще не чемпионы. Впереди нас ждут девять матчей и необходимо сделать все возможное, чтобы добыть максимум очков в этих играх.

Читай также: Клопп: Не важно, где именно Ливерпуль завоюет титул АПЛ

Ливерпуль должен играть и выигрывать все матчи. Мы не хотим прекращать побеждать после двух или нескольких игр. Нужно работать очень усердно“, - приводит слова Клоппа BBC Sport.

Отметим, что Ливерпуль опережает Манчестер Сити, идущий вторым, на 25 очков, но у “горожан“ есть одна игра в запасе. Победа “красных“ в двух следующих матчах досрочно сделает их чемпионами.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги запланировано на 17 июня.