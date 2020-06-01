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Челси предложил АПЛ ввести девять замен - The Telegraph

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"Синие" предложили временную меру для доигровки нынешнего сезона чемпионата Англии.
Челси предложил ввести 9 замен в АПЛ
Челси предложил ввести 9 замен в АПЛ
Getty Images

В скором времени английская Премьер-лига вернется после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

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В связи с возобновлением сезона АПЛ рассматривает различные варианты изменения регламента для проведения оставшихся матчей. Одним из таких изменений может стать количество разрешенных замен.

По информации The Telegraph, Челси предложил временно увеличить количество допустимых замен до девяти, чтобы снизить риск получения травм у футболистов, которые длительное время не могли тренироваться в нужном объеме.

Отметим, что в начале мая ФИФА разрешила делать по пять замен за один матч. Это правило будет распространяться на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года.

Напомним, возобновление АПЛ запланировано на 17 июня.

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Теги: Челси, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, правила, чемпионат Англии
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