Гвардиола намерен возглавить национальную сборную
Испанец хотел бы испытать себя в сборной.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола мечтает возглавить национальную сборную, об этом рассказал брат наставника Пере.
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“Хосеп мечтает однажды возглавить национальную сборную. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем.
Мы должны оценить момент, в который он получит конкретное предложение. Сейчас очень рано об этом говорить“, - приводит слова брата Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что Компани не захотел занимать должность ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити.
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