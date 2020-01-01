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Гвардиола намерен возглавить национальную сборную

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Испанец хотел бы испытать себя в сборной.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола мечтает возглавить национальную сборную, об этом рассказал брат наставника Пере.

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“Хосеп мечтает однажды возглавить национальную сборную. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем.

Мы должны оценить момент, в который он получит конкретное предложение. Сейчас очень рано об этом говорить“, - приводит слова брата Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что Компани не захотел занимать должность ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, футбол, Пере Гвардиола
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