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Коутиньо мог оказаться в Челси в 14 лет

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Бразилец мог пройти лондонскую академию.
Филиппе Коутиньо и Брендан Роджерс
Филиппе Коутиньо и Брендан Роджерс
Getty Images

Главный тренер Лестера, который ранее был помощником Жозе Моуринью в Челси, Брендан Роджерс сообщил, что Филиппе Коутиньо мог оказаться в Челси.

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“Когда я только начал работать с Ливерпулем, то за первые шесть месяцев работы, я понял, что нам не хватает некоторых элементов.

Я знал Коутиньо еще с того времени, когда работал в Челси. Мы пытались подписать его, когда ему было 14. Но помешало то, что у него уже была договоренность с Интером“, - цитирует Роджерса Goal со ссылкой на The Beautiful Game Podcast.

Напомним, что Коутиньо провел в Ливерпуле пять с половиной лет, за которых забил 54 голов в 201 матче во всех турнирах. После этого Филиппе зимой 2018 года перебрался в Барселону.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в АПЛ.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Челси, Брендан Роджерс, футбол, Ливерпуль
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