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Стало известно, сколько Манчестер Юнайтед заплатит за аренду Игало

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Игрок будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.
Одион Игало
Одион Игало
Getty Images

Вчера, 1 июня, стало известно, что Манчестер Юнайтед сумел договориться с Шанхай Шеньхуа о продлении аренды нападающего Одиона Игало до 30 января 2021 года.

Как сообщает The Times, за аренду нигерийского форварда до конца января “красные дьяволы“ должны будут заплатить шесть миллионов евро.

Кроме того, Манчестер Юнайтед будет выплачивать футболисту 100 тысяч фунтов зарплаты за неделю, а еще 200 тысяч Одиону будет платить Шанхай Шеньхуа.

Напомним, что Игало выступает за Манчестер Юнайтед с зимы 2020 года. За это время он провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Погба может вернуться во Францию.

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Теги: Одион Игало, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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