Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении Стерлинга
"Красные дьяволы" могут купить англичанина.
Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Independent.
Читай также: Шахтер поборется с Барселоной и Манчестер Сити за “второго Фернандиньо“
По информации источника, 25-летний игрок может перебраться в Манчестер Юнайтед. Такое развитие событий возможно в том случае, если двухлетняя дисквалификация “горожан“ в Лиги чемпионов останется в силе.
Однако более вероятным вариантом продолжения карьеры Рахима является мадридский Реал.
В текущем сезоне Стерлинг провел 39 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 20 голов и отдал семь голевых передач.
Ранее Рахим не исключил вариант с возвращением в Ливерпуль.
Полная версия правил