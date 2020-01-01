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Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении Стерлинга

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"Красные дьяволы" могут купить англичанина.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Independent.

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По информации источника, 25-летний игрок может перебраться в Манчестер Юнайтед. Такое развитие событий возможно в том случае, если двухлетняя дисквалификация “горожан“ в Лиги чемпионов останется в силе.

Однако более вероятным вариантом продолжения карьеры Рахима является мадридский Реал.

В текущем сезоне Стерлинг провел 39 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 20 голов и отдал семь голевых передач.

Ранее Рахим не исключил вариант с возвращением в Ливерпуль.

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Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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