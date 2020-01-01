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Манчестер Юнайтед объявил о продлении аренды Игало

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Форвард останется в МЮ до конца года.
Одион Игало
Одион Игало
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед договорилось с китайским Шанхай Шэньхуа о продлении аренды форварда Одиона Игало, об этом сообщает официальный сайт “красных“.

Как информирует пресс-служба “красных дьяволов“, арендное соглашение продлено до января 2021 года. Подробные детали сделки не раскрываются.

Напомним, что Игало выступает за Манчестер Юнайтед с зимы 2020 года. За это время он провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что МЮ интересуется форвардом Монако.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Одион Игало, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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