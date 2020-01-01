Манчестер Юнайтед объявил о продлении аренды Игало

Форвард останется в МЮ до конца года.

Руководство Манчестер Юнайтед договорилось с китайским Шанхай Шэньхуа о продлении аренды форварда Одиона Игало, об этом сообщает официальный сайт “красных“.

Как информирует пресс-служба “красных дьяволов“, арендное соглашение продлено до января 2021 года. Подробные детали сделки не раскрываются.

Напомним, что Игало выступает за Манчестер Юнайтед с зимы 2020 года. За это время он провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что МЮ интересуется форвардом Монако.