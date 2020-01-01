Аутсайдеры АПЛ хотят отмены вылета в случае досрочного завершения чемпионата

Инициативу готова поддержать одна из лучших команд Англии.

Несколько клубов АПЛ хотят отменить вылет в Чемпионшип. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что большинство команд, находящихся во второй половине турнирной таблицы, выступают за отмену понижения в классе в случае досрочного завершения сезона.

Инициативу аутсайдеров также готова поддержать и одна из топ-команд чемпионата.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Англии.