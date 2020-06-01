Ширер назвал клуб, в котором видит Мбаппе

Легендарный футболист хочет, чтобы француз перебрался в чемпионат Англии.

Экс-нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер считает, что форварду ПСЖ Килиану Мбанне нужно перебраться в АПЛ.

“Я бы очень хотел, чтобы Мбаппе перешел в АПЛ. С такими способностями, уверенностью, которой он обладает в таком молодом возрасте, и всеми забитыми мячами его переход станет большим плюсом для чемпионата.

Я вижу только один клуб для него. Это, конечно, Ньюкасл“, - цитирует англичанина Goal.

Ранее сообщалось, что Зидан рассчитывает заполучить Мбаппе в летнее трансферное окно.