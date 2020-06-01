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Ширер назвал клуб, в котором видит Мбаппе

Комментариев: 1
Легендарный футболист хочет, чтобы француз перебрался в чемпионат Англии.
Алан Ширер
Алан Ширер
Getty Images

Экс-нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер считает, что форварду ПСЖ Килиану Мбанне нужно перебраться в АПЛ.

“Я бы очень хотел, чтобы Мбаппе перешел в АПЛ. С такими способностями, уверенностью, которой он обладает в таком молодом возрасте, и всеми забитыми мячами его переход станет большим плюсом для чемпионата.

Я вижу только один клуб для него. Это, конечно, Ньюкасл“, - цитирует англичанина Goal.

Ранее сообщалось, что Зидан рассчитывает заполучить Мбаппе в летнее трансферное окно.

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Теги: футбол, Ньюкасл, Алан Ширер, Килиан Мбаппе
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Комментариев (1)
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thebestdraw    01.06.2020, 09:35
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thebestdraw
смешно. ньюкасл... может лучше в дынамо?
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