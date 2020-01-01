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Звезда Манчестер Сити стал жертвой ограбления

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В пентхаус Рияда Мареза влезли воры и унесли деньги, часы и другие ценные вещи.
Рияд Марез
Рияд Марез
Getty Images

Вингер Манчестер Сити и сборной Алжира Рияд Марез стал жертвой ограбления.

Как сообщает издание The Sun, грабители проникли в пентхаус футболиста в Манчестере и унесли ценные вещи.

Часы Richard Mille
Часы Richard Mille
thesun.co.uk

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Среди похищенных вещей оказались дорогие часы - Richard Mille, стоимостью 230 тысяч фунтов стерлингов (около 256 тысяч евро), Rolex Daytona за 40 тысяч фунтов стерлингов (около 44 тысяч евро) и Rolex Day Date за 35 тысяч фунтов стерлингов (около 39 тысяч евро).

Часы Rolex Day Date
Часы Rolex Day Date
thesun.co.uk

Помимо часов, воры забрали раритетные футбольные футболки, которые оцениваются в 150 тысяч фунтов стерлингов, браслеты Cartier и наличные деньги в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Общий ущерб составил более 500 тысяч фунтов стерлингов (около 556 тысяч евро).

Часы Rolex Daytona
Часы Rolex Daytona
thesun.co.uk

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Источник отмечает, что грабители тщательно планировали взлом - они вначале проследили за футболистом и выкрали у него специальный брелок, чтобы попасть в дом. На момент ограбления в доме никого не было.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тоттенхэма Деле Алли стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме.

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Теги: Рияд Марез, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, ограбление
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