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Бывший агент Канте подал в суд на игрока

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Экс-представитель футболиста требует 3,8 миллионов евро.
Н’Голо Канте
Н’Голо Канте
Getty Images

Нуари Хиари, бывший агент футболиста Челси и сборной Франции Н’Голо Канте, подал в суд на игрока, об этом сообщает L’Equipe.

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По информации источника, Нуари Хиари требует от французского футболиста 3,8 миллионов евро. Такая сумма обоснована тем, что Канте не выплатит эти средства за организацию агентом договора между футболистом и спортивной компанией Adidas.

Отмечается, что агент хотел договориться с Н’Голо, однако им не удалось прийти к соглашению. Хиари отправил иск на футболиста в суд.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе.

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Теги: Н’Голо Канте, Челси, футбол, суд
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