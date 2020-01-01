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Компани не захотел занимать должность ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити

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Венсан Компани не захотел возвращаться в Англию.
Венсан Компани
Венсан Компани
Getty Images

Играющий тренер Андерлехта Венсан Компани, который ранее выступал за Манчестер Сити и был капитаном команды, отказался занимать должность в стане "горожан".

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По информации DH Les Sports, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола пригласил Компани войти в тренерский штаб компнды после ухода Микеля Артеты в Арсенал, однако Венсан не захотел его принимать.

Бельгией хочет доработать свой контракт с "пурпурно-белыми", который рассчитан до 2022 года, до конца. Более того, Компани рассчитывает инвестировать в Андерлехт и стать акционером клуба.

Напомним, после ухода Венсана Компани капитаном Манчестер Сити стал Давид Силва

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Теги: Венсан Компани, чемпионат Англии по футболу, Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола, футбол
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