Нападающему Тоттенхэма сделали операцию
Трою Пэрротту удалили аппендицит.
Нападающий Тоттенхэма Трой Пэрротт успешно перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба "шпор".
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Пэрротт почувствовал боли в животе и обратился за помощью к врачам. У него обнаружили аппендицит и ему сделали операцию. Отмечается, что в июне 18-летний ирландец сможет тренироваться в общей группе и будет готов к возобновлению АПЛ.
Отметим, что в нынешнем сезоне Пэрротт дважды выходил на замену в матчах чемпионата Англии, один раз попал в основной состав Тоттенхэма в поединке Кубка Лиги и один раз вышел на замену в матче Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий Гента Роман Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции.
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