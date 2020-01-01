Нападающему Тоттенхэма сделали операцию

Трою Пэрротту удалили аппендицит.

Нападающий Тоттенхэма Трой Пэрротт успешно перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба "шпор".

Читай также: Бывший игрок Ливерпуля победил рак мозга

Пэрротт почувствовал боли в животе и обратился за помощью к врачам. У него обнаружили аппендицит и ему сделали операцию. Отмечается, что в июне 18-летний ирландец сможет тренироваться в общей группе и будет готов к возобновлению АПЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пэрротт дважды выходил на замену в матчах чемпионата Англии, один раз попал в основной состав Тоттенхэма в поединке Кубка Лиги и один раз вышел на замену в матче Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Гента Роман Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции.